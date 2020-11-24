Грозный, , 18:45 — REGNUM В Чечне численность пациентов с коронавирусом выросла на 86 человек за сутки. Общее число носителей коронавируса за все время пандемии достигло 3763 человек, сообщили 24 ноября в федеральном оперативном штабе.

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Выздоровели и сняты с контроля медиков за прошедшие сутки 23 жителя республики. Общая численность справившихся с болезнью достигла 2402 человек.

Число случаев летального исхода в Чечне составляет 59. Из них 12 зафиксированы в ноябре.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что в последние недели ситуация с распространением коронавируса в Чечне осложнилась, регион по-прежнему находится на последнем месте в Северо-Кавказском федеральном округе по числу носителей коронавируса и на втором — по числу скончавшихся от COVID-19.