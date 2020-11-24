Бишкек, , 18:12 — REGNUM Правительство Киргизии намерено делегировать местным органам власти в регионах полномочия самостоятельно принимать решение о возобновления различных видов экономической деятельности в условиях пандемии COVID-19. Об этом вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева заявила на заседании республиканского оперативного штаба.

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По словам высокопоставленной чиновницы, такое право они могут получить уже в начале декабря текущего года.

Также она отметила необходимость изучить вопрос введения в республике ограничений или полного отказа от коллективного празднования предстоящих новогодних праздников.

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