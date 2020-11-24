Бишкек, , 17:37 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зарегистрирован 481 новый случай коронавирусной инфекции, а всего с начала пандемии — 70 366 случаев. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в республиканском оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

Больше всего новых случаев выявлено в Чуйской области — 176 и в столице республики — 124.

За сутки 433 киргизстанца признаны излечившимися от COVID-19, а всего с момента объявления пандемии — 61 593 человека.

За минувшие сутки в Киргизии зафиксировано четыре летальных исхода от коронавируса. А за все время, только по официальным данным, от COVID-19 умер 1 241 житель республики.