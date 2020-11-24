Ялта, Крым, , 17:31 — REGNUM Ограничения на водоснабжение населения вводятся в Ялте с 27 ноября. Об этом стало известно 24 ноября на заседании Ялтинского городского совета.

Набережная Ялты. Крым Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Сегодня было совещание по вопросам водоснабжения и водоотведения. Принято решение ввести ограничение на подачу воды населению с пятницы», — цитирует «Крыминформ» исполняющую обязанности главы администрации Ялты Янину Павленко.

Ограничения вводятся на период с 23:00 до 07:00 ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о введении ограничений на водоснабжение для жителей Евпатории — для них с 26 ноября до конца 2020 года отключают подачу горячей воды.

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