Бишкек, , 17:22 — REGNUM Правительство Киргизии готово к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков на заседании республиканского оперативного штаба.

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По его словам, в стране имеется достаточное количество лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается напряженной. Ежедневно регистрируется свыше 400—500 новых случаев. Следует подготовить четкий график по заполняемости койко-мест в медучреждениях, а также по распределению лекарств, средств индивидуальной защиты и медоборудования в регионах», — подчеркнул Новиков.