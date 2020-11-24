Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 17:21 — REGNUM В Приуральском районе ЯНАО осуждена 56-летняя женщина, пытавшаяся убить свою 11-месячную внучку. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено в ночь на 18 марта в селе Аксарка. Гражданка выбросила девочку из окна второго этажа. Падение девочки смягчил снежный покров, а затем мать ребёнка, возвращавшаяся домой, занесла её в квартиру.

Обвиняемая утверждала на следствии и в суде, что не контролировала свои действия. Присяжные признали её виновной в совершении преступления. А затем суд города Лабытнанги назначил ей 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима.