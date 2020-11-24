Ставрополь, , 17:21 — REGNUM Руководителям организаций и предприятий Ставрополья рекомендовано отменить новогодние корпоративы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 ноября в пресс-службе главы региона по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию COVID-19.

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Напомним, накануне губернатор Ставрополья Владимир Владимиров высказался против проведения новогодних торжеств в органах власти края, а также рекомендовал отменить такие мероприятия и на муниципальном уровне.

«С учетом непростой ситуации с коронавирусом мы отменяем новогодние мероприятия в краевых органах власти и призываем всех последовать этому примеру», — сказал Владимиров в ходе заседания.

Губернатор также поручил правительству края совместно с Роспотребнадзором разработать рекомендации по безопасному проведению новогодних утренников в детских садах. Решение о формате проведения краевой благотворительной Новогодней елки для детей, нуждающихся в социальной поддержке, будет принято в первой декаде декабря с учетом эпидемиологической ситуации.

По данным на утро 24 ноября, на Ставрополье зарегистрировано почти 26,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, за предыдущие сутки в крае инфекцию выявили у 226 человек. Выздоровели в регионе почти 23,7 тыс. носителей COVID-19, 515 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались.

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