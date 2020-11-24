Берлин, , 16:56 — REGNUM Приключенческая стелс-игра El Hijo выйдет на PC уже 3 декабря 2020 года. Об этом 24 ноября сообщает издание PCGamer.

В El Hijo геймеры будут управлять шестилетним мальчиком, который отправляется в путешествие, чтобы найти свою маму. Для достижения успеха в этой миссии герою придётся постоянно прятаться и умело маскировать свои следы.

Напомним, разработкой El Hijo занимается немецкая студия Honig Studio. Игра будет доступна в магазинах Steam и GOG, а также в сервисе Stadia.

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