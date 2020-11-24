Чебоксары, , 16:50 — REGNUM В Чувашии запустят систему информирования о результатах теста на коронавирус без дополнительного визита к врачу. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

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С 27 ноября в Чувашии начнут сообщать о результатах исследования на COVID-19 непосредственно из лаборатории, где они сдавали тест, а не ходить за итогами к врачу. При заборе материала медицинские работники будут уточнять способ оповещения: СМС-сообщение, на электронную почту или по звонку.

Уточняется, что на первом этапе программа будет работать в пробном режиме.

По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, новый программный продукт позволяет решить поставленную федеральным правительством задачу о получении результатов исследования в течение 48 часов. При этом чувашские власти не уточняют, сколько времени занимает данный процесс в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в республике официально выявлен 11 821 случай заражения коронавирусом, выздоровели 10 533 человека (89,1%), умерли 240 пациентов с COVID-19.