Москва, , 16:46 — REGNUM Официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве 216 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 24 ноября пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили BMW моделей X5 (серия G05), X6 (серия G06) и X7 (серия G07), изготовленные в период с августа по октябрь 2020 года.

«Причина отзыва транспортных средств: из-за ошибки в процессе сварки приваривание кронштейна резинометаллического шарнира тяги было выполнено неправильно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неправильное приваривание кронштейна шарнира тяги может привести к его полному отделению, и в результате потери направляющей системы подвески колеса, автомобиль может стать неуправляемым.

Как сообщается, на всех транспортных средствах будет выполнена проверка серийного номера переднего подрамника и, при необходимости, его замена. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.