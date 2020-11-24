Чебаркуль, Челябинская область, , 16:46 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области директор одного из ООО дисквалифицирован за невыплату сотрудникам зарплаты. Пятерым сотрудникам задолжали 666 тыс. рублей за февраль — август, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее глава фирмы и сама организация были наказаны за подобное нарушение в административном порядке. Директор отделался предупреждением, а организация заплатила штраф в сумме 30 тыс. рублей. Затем слово взял мировой судья. За повторное аналогичное правонарушение фирма была оштрафована на 50 тыс. рублей, а её руководитель дисквалифицирован.

Постановления мирового судьи пока не вступили в силу. Отметим, ранее на Южном Урале расследовались уголовные дела по фактам задержек зарплаты. В некоторых случаях руководители приняли меры к погашению задолженности, в связи с чем их преследование было прекращено.