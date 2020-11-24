Ростов-на-Дону, , 16:41 — REGNUM Заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ростовской области 24 ноября проводится в закрытом режиме. Об этом сообщили в региональном пресс-центре.

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"Будет сообщение пресс-службы [губрнатора] по его итогам. Принято такое решение. Это решение штаба», — уточнили в пресс-центре.

При этом технической возможности сделать стенограмму такого рода мероприятий у донского правительства нет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее заседания регионального оперштаба проходили в открытом режиме — для журналистов была организована онлайн-трансляция на сайте правительства Ростовской области и на YouTube-канале.