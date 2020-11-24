Многодетных калужан поздравили с Днем матери

Калуга, 24 ноября 2020, 16:39 — REGNUM В преддверии Дня матери многодетных родителей Калуги поздравили глава городского самоуправления Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов и руководители подразделений Городской управы.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, многодетных родителей ждали подарки и награды: благодарственные письма, дипломы и почётные знаки «Признательность», медаль «Отцовская доблесть», а также концертная программа, подготовленная воспитанниками центра «Созвездие».
В России День матери учреждён в 1998 году, праздник отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Всего в Калуге насчитывается 2880 многодетных семей, в которых воспитывается более девяти тысяч детей.