Калуга, , 16:39 — REGNUM В преддверии Дня матери многодетных родителей Калуги поздравили глава городского самоуправления Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов и руководители подразделений Городской управы.

Многодетных калужан поздравили с Днем матери Пресс-служба Городской думы Калуги

«От имени депутатов Городской думы я поздравляю вас с этим замечательным праздником, значение которого невозможно переоценить, — обратился к собравшимся Юрий Моисеев. — Ведь мама — самый близкий человек для каждого из нас. Сегодня я благодарю всех матерей, особенно многодетных, ведь им удаётся окружить любовью и заботой всех своих детей. Желаю всем вам крепкого здоровья, что очень актуально в наше непростое время, счастья, любви, семейного тепла и уюта. Пусть этот прекрасный праздник будет с вами каждый день!».

Многодетных калужан поздравили с Днем матери Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, многодетных родителей ждали подарки и награды: благодарственные письма, дипломы и почётные знаки «Признательность», медаль «Отцовская доблесть», а также концертная программа, подготовленная воспитанниками центра «Созвездие».

В России День матери учреждён в 1998 году, праздник отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Всего в Калуге насчитывается 2880 многодетных семей, в которых воспитывается более девяти тысяч детей.