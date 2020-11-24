Оренбург, , 16:38 — REGNUM В Оренбургской области Союз архитекторов региона подверг критике градостроительную политику главного архитектора Оренбуржья Натальи Ибрагимовой и призвал депутатов Заксобрания воздержаться от принятия законопроекта о передаче муниципальных градостроительных полномочий на региональный уровень. Открытое письмо завизировали 25 человек, среди которых авторитетные и известные архитекторы: заслуженный архитектор России Александр Агафонов, почётный архитектор России Сергей Ржанников, бывший архитектор города Георгий Проскурин и другие.

Планируется, что законопроект «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между отдельными органами местного самоуправления Оренбургской области и органами государственной власти Оренбургской области» будет рассмотрен Заксобранием 26 ноября. Документ внес губернатор Денис Паслер, докладчиком указана Наталья Ибрагимова.

Законопроектом предлагается перераспределить отдельные полномочия в сфере градостроительной деятельности, осуществляемые органами местного самоуправления Оренбурга, как наиболее важные для перспективного развития инвестиционной привлекательности Оренбургской области. «Указанные изменения обусловлены необходимостью совершенствования, регулирования вопросов создания современных и качественных условий для развития областного центра», — говорится в пояснительной записке.

Инициатор законопроекта считает, что для выполнения поставленных правительством России задач в сфере градостроительства губернатору Оренбургской области и органам исполнительной власти области необходимо обладать полной и достоверной информацией по состоянию и возможностям развития города. В настоящее время Оренбург, как областной центр и наиболее развивающийся город в регионе, в большей мере позволяет решать вопросы стратегического развития региона и исполнения основных поставленных федеральным центром задач в части создания комфортной среды для жизни, жилья и комплексного развития территорий, тем самым сохраняя человеческий капитал на местах. Достижение показателей вводимого жилья, согласно национальным проектам, требует первичной работы по комплексному анализу территорий и инженерным сетям, включая свободные и застроенные территории, и последующего формирования земельного портфеля, разработки мастер-плана и проектных решений по планировке и межеванию территории. Эти задачи являются стратегическими для региона и требуют синхронизации отраслей в одном органе исполнительной власти, так же как и реализация решений по развитию исторического центра Оренбурга.

Реализация законодательной инициативы позволит синхронизировать деятельность всех уполномоченных органов с целью оперативного решения вопросов, стоящих перед градостроительной политикой региона, способствовать ее единообразию и совершенствованию в соответствии с единой градостроительной политикой, цель которой заключается в повышении качества городской среды и благополучия жителей. Кроме того, перераспределение существующих полномочий позволит более эффективно осуществлять контроль в сфере градостроительства и архитектуры.

В свою очередь, Союз архитекторов Оренбургской области заявил, что «градостроительная политика» главного архитектора региона Натальи Ибрагимовой ничего общего не имеет с процессом стратегического развития территорий Оренбуржья. Действия чиновницы направлены на установление полной монополии в принятии решений по земельным вопросам, проектированию, застройке на территории региона, на вытеснение с проектного рынка области местных проектировщиков, подмену творческой конкуренции гегемонией одной «карманной» — АНО «Центр развития архитектуры и городской среды Оренбургской области». Организация финансируется из областного бюджета, а привлекает к сотрудничеству исключительно московских специалистов.

Союз архитекторов Оренбургской области считает, что перераспределение полномочий между городом и регионом, прописанное в законопроекте, уничтожит градостроительную отрасль. «Система потеряет кадры, которые будут вытеснены амбициями и потребностями одного человека. Потеряв большую часть специалистов в сфере градостроительства, выполнить и создать заново работающий механизм станет невозможным в долголетней перспективе», — говорят авторитетные архитекторы.

Добавим, что, согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, потребуется введение новых специалистов — 24 человека. На их содержание необходимо 20,5 млн рублей. Кроме того, на расходы единовременного характера (приобретение оргтехники и мебели) потребуется 4,4 млн рублей.