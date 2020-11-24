Москва, , 16:34 — REGNUM Для того, чтобы эффективно бороться с коронавирусом, нужно разворачивать новые производственные мощности. Об этом 24 ноября заявил председатель координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Гурьев на телеканале «Россия 24».

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"Не хватает мощностей просто. Никто не был готов, что в один прекрасный момент понадобится производить по 7 млрд штук вакцин во всём мире», — заявил Гурьев.

«Это совершенно новая ниша, новый вирус. При этом надо производить вакцины от гриппа и многих разных других (болезней), которые в принципе производятся на тех же мощностях и используют ту же технологии. Это совершенно новый вирус, и те вирусы тоже остались. С ними также должна идти борьба», — указал он.