Минск, , 16:31 — REGNUM Начиная с 26 ноября 2020 года в популярной многопользовательской игре World of Tanks стартует акция «Заслуженная награда». В рамках её проведения геймеры получат различные подарки, сообщают корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе компании Wargaming.

Геймеры получат награды в зависимости от того, сколько лет они провели в игре — чем раньше пользователь зарегистрировался в World of Tanks, тем больше подарков он получит. Сообщается, что суммарно фанатам игры достанутся больше 168 тыс. лет премиум-аккаунта и несколько миллионов танков.

Напомним, World of Tanks — это популярный многопользовательский экшен, посвящённый танковым сражениям. Его разработкой занимается белорусская компания Wargaming.

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