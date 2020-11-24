Красногорск, , 16:07 — REGNUM Власти не планируют вводить новые ограничения для профилактики распространения коронавируса в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

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«Мы не планируем вводить дополнительные ограничения. Честно говоря, хочется перед Новым годом какие-то из них снять. Но говорят, мечтать — не вредно, а мы очень надеемся», — сказал Воробьев.

Также глава регионе не исключил, что вакцинация населения даст возможность для снятия ограничений.

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