Москва, , 16:02 — REGNUM Стоимость вакцин должна оставаться на уровне, приемлемом для массового производства. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.

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«Коллеги, хочу подчеркнуть, что цена препарата должна оставаться на приемлемом для массовой вакцинации уровне», — заявил глава правительства.

Он также поручил убедиться, что регионы готовы к приёму и хранению вакцины. В частности, иметь соответствующее оборудование для перевозки по всей цепочке до медучреждений.