Тбилиси, , 16:07 — REGNUM В росте темпов распространения коронавируса в Грузии виноваты власти, а не оппозиция. Такое заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 24 ноября сделал перед журналистам один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Заал Удумашвили.

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Ранее министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили и глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе заявили, что на ухудшение эпидемиологической ситуации якобы повлияли протестные митинги оппозиции. Удумашвили заявил, что не согласен с этим.

«Митинги проводились на открытых площадках. Сколько бы они ни говорили о вине оппозиции, никто этому не верит, у них нет плана, они не знают, как управлять пандемией, и именно поэтому мы получили такой результат», — сказал лидер ЕНД.

Он также обвинил власти в том, что те за лето якобы не приняли необходимых мер, чтобы подготовить систему здравоохранения для реагирования на вторую волну распространения коронавируса.

Стоит отметить, что согласно недавно опубликованному рейтингу по количеству случаев заражения на 100 тыс. жителей, Грузия по итогам прошлой недели заняла первое место.

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