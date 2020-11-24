Москва, , 15:58 — REGNUM Проблема нехватки машин скорой помощи должна быть решена так же эффективно, как была решена проблема нехватки масок. Об этом 24 ноября заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на телеканале «Россия 24».

Бригада скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Не хватает транспорта для того, чтобы доставить больных в больницы. В больницах не хватает койкомест. И очень важно, чтобы быстро эти ситуации выправлялись — так, как выправилась ситуация со средствами защиты, масками, перчатками», — заявила Москалькова.

«Мы сегодня не видим этой проблемы в качестве приоритетной. Это именно реакция государства на запрос общества, который возникает с учётом пандемии», — указала она.