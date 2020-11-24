Москва, 24 ноября 2020, 15:57 — REGNUM В России для запуска массовой вакцинации населения необходима чёткая координация действий на всех уровнях. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.
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"Для того чтобы начать массовую вакцинацию в короткие сроки, необходима чёткая координация действий на всех уровнях — от разработчиков и учёных до производителей и поставщиков», — заявил Мишустин.
Он рассказал, что по его поручению в центре им. Гамалеи создали рабочую группу, в задачи которой входит масштабирование производства.
«Это непростая задача», — считает премьер-министр.
По его словам, производители препаратов должны быть обеспечены всем необходимым — материалами, сырьём и реагентами.