Москва, , 15:57 — REGNUM В России для запуска массовой вакцинации населения необходима чёткая координация действий на всех уровнях. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

"Для того чтобы начать массовую вакцинацию в короткие сроки, необходима чёткая координация действий на всех уровнях — от разработчиков и учёных до производителей и поставщиков», — заявил Мишустин.

Он рассказал, что по его поручению в центре им. Гамалеи создали рабочую группу, в задачи которой входит масштабирование производства.

«Это непростая задача», — считает премьер-министр.

По его словам, производители препаратов должны быть обеспечены всем необходимым — материалами, сырьём и реагентами.