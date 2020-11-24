Красногорск, , 16:05 — REGNUM Зимой 2020−2021 года в Подмосковье будет функционировать 187 лыжных трасс. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта Московской области.

Эти объекты будут открыты в городских округах Истра, Серпухов, Дмитровский, Одинцовский, Красногорск, Лыткарино, Сергиев-Посадский, Химки, Дубна, а также ряде других муниципалитетов. При этом посетители обязаны будут соблюдать социальное дистанцирование, а также использовать только личный спортивный инвентарь.

«В регионе оборудованы лыжный трассы различной протяженности: от 3 километров до 30 километров. Каждый сможет подобрать себе локацию, которая соответствует уровню его физической подготовки. На спортивных объектах работают снежные пушки. С их помощью создается качественный уровень снежного покрова. Главное условия для функционирования машин по производству снега — устойчивая отрицательная температура», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.