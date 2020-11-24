Нур-Султан, , 15:55 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана разрабатывает приказ о запрете вывоза 59 наименований лекарств. Об этом 24 ноября заявила заместитель министра торговли и интеграции Жанель Кушукова на брифинге.

По её словам, в список входят наиболее востребованные препараты, а также медицинские маски и перчатки. «Сейчас такой приказ разрабатывается минздравом, пока запрета нет», — уточнила Кушукова.

По её словам, эта мера нужна, чтобы не допустить дефицита и роста цен на лекарства. Замминистра уточнила, что подобные ограничения не противоречат требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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