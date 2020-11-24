Женева, Швейцария, , 15:56 — REGNUM Вакцины от коронавирусной инфекции не смогут полностью остановить СОVID-19, однако они дают большую надежду в борьбе с коронавирусом. Об этом 24 ноября в ходе онлайн-брифинга заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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«Хотя вакцины полностью не остановят СОVID-19 и не станут ответом на все наши вопросы, они дают большую надежду в войне против этого вируса», — сказал он, добавив, что технологии и фармацевтические разработки открывают перед человечеством «новые горизонты».

Также Клюге указал, что в последние дни появлялись хорошие новости, связанные с вакцинами, и отметил, что в такие моменты он думает об «огромном богатстве научно-технического опыта и знаний», который существует в 53 странах Европейского региона.

«Однако этот потенциал не будет реализован, если мы не обеспечим всем странам равноправный доступ к рынку вакцин, если вакцины не будут использоваться эффективно, и если страны не разберутся с сомнениями в отношении вакцин», — подчеркнул глава Европейского регионального бюро ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что мировому сообществу в условиях пандемии необходимо объединить усилия для того, чтобы решить актуальные проблемы.

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