Москва, , 15:48 — REGNUM Массовая вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями.

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По его словам, возможность сделать прививку должна быть у всех жителей страны.

«Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию. Никто никого заставлять делать это не будет», — подчеркнул глава правительства.