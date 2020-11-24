Москва, , 15:44 — REGNUM Граждане России должны быть в приоритетном порядке обеспечены вакциной против коронавируса. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.

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«Приоритетной задачей на первом этапе, конечно, является обеспечение наших граждан современными вакцинами», — заявил Мишустин.

Он отметил, что возможность сделать прививку должна быть у жителей всех регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об интересе других государств к российским вакцинам.