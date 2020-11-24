Челябинск, , 15:44 — REGNUM Челябинский облсуд огласил приговор двоим обвиняемым в наркоторговле. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Двое граждан 1988 и 1996 года рождения признаны виновными в незаконном обороте нарковеществ и в покушении на него. Группировку создал старший из подсудимых. Она действовала в декабре 2018-го — марте 2019 года. В марте 2019-го их поймали с партией в 1,7 кг.

В суде они признали вину, но от дачи показаний отказались. Суд назначил им 18 лет и 6 месяцев, а также 16 лет в колонии строгого режима. Также оба должны будут заплатить штрафы.