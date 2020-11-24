Москва, , 15:50 — REGNUM Достоверно подтверждённых случаев повторного заражения новым коронавирусом в России нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 24 ноября в ходе пресс-конференции.

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В мире, отметила она, таких случаев «прописано» 24. В России специалисты отслеживают информацию о повторных случаях, но пока нет ни одного достоверного подтверждения.

«Вот описанных, и с чем никто не спорит, по всему миру из огромного количества всех переболевших сегодня 24 случая», — добавила Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора заявила, что выработанные после заражения коронавирусом антитела никуда не исчезают из организма человека. В следующий раз иммунная система быстро распознает вирус.