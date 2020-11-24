Рязань, , 15:55 — REGNUM 1810 коек в инфекционных госпиталях, оказывающих лечение пациентов с коронавирусом, оборудованы в Рязанской области. Из них сейчас занято 87% мест. Такие данные привёл 24 ноября министр регионального здравоохранения Андрей Прилуцкий на «правительственном часе» в Рязанской областной думе.

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Принимают пациентов в 21 лечебном учреждении. При ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе в течение нескольких дней количество коек будет увеличено до 2005, при крайней необходимости власти откроют ещё 395 мест. Тестирование граждан проводится по назначению лечащего врача. На базе областной клинической больницы в скором времени откроют новую ПЦР-лабораторию — с её вводом специалисты будут исследовать до 1,9 тысячи тестов ежедневно. Для сравнения, в апреле 2020 года в день проводили по 40 исследований.

В лечебных учреждениях находится 435 пациентов с подтверждённым коронавирусом, в том числе 19 на ИВЛ.