Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM В Петербурге экологические организации подписывают открытое письмо в адрес правительства РФ по поводу Угольной гавани и большой мусорной свалки на берегу Финского залива.

В начале июня 2020 года активисты обнаружили на стыке Кировского и Красносельского районов Петербурга, на берегу залива, свалку строительных отходов, как утверждают подписанты, высота завалов местами превышала 15 метров. Проверка Росприроднадзора установила, что строительные отходы и грунты относятся к III и IV классам опасности, ответственным за участок назвали ООО «Полигон».

С тех пор полиция и прокуратура проводили свои проверки, конфисковали технику, природоохранная прокуратура Петербурга «по многочисленным обращениям граждан» тоже нашла незаконную свалку в 26 тысяч кв. метров, установила ущерб окружающей среде в 1,4 млрд рублей и в сентябре 2020 года возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»).

Однако активисты убеждены, что свалку наполняет еще и ГУП «Экострой», подведомственное Смольному. «Сюда свозятся донные отложения, изымаемые из рек и каналов города, представляющие собой отходы IV, III и даже II классов опасности. То есть вместо складирования отложений происходит прямой их сброс в акваторию Финского залива, и все токсиканты, скопившиеся на дне рек и каналов города за годы, оказываются в воде залива», — говорится в письме.

Авторы требуют от правительства РФ «в связи с вопиющим фактом загрязнения водоема федерального значения» прекратить завоз всех видов отходов в Угольную гавань, расторгнуть разрешение на складирование донных отложений в «Золоотвал в море» Угольной гавани, привлечь виновных к ответственности, провести оценку экологического ущерба, обсудить с жителями проект рекультивации, объявить Угольную гавань рекреационной зоной, а также разработать проект буферной зоны, защищающей ближайшие дома от Петербургского нефтяного терминала и предусмотреть максимальную открытость всех этапов работ с привлечением наблюдателей, активистов и СМИ.

Под письмом подписались организации и движения «Зеленая коалиция», «Красивый Петербург», «Беллона», «Поморье не помойка», «Против захвата озер», Гильдия экологических журналистов Союза журналистов Петербурга и Ленобласти и другие, всего — 41 наименование, включая экоорганизации из других регионов России.