Красногорск, , 16:04 — REGNUM Готовые документы из многофункциональных центров (МФЦ) жителям доставят на дом в 47 городских округах Подмосковья. Об этом сообщает министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

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«В условиях обострения ситуации с коронавирусом в Московской области особенно важно не допускать очередей в многофункциональных центрах. Поэтому мы запустили сервис по доставке готовых документов из МФЦ еще в 40 городских округах. Ранее такой сервис был доступен в семи муниципалитетах», — сказал министр госуправления, ИТ и связи области Максим Рымар.

Ожидается, что до конца ноября 2020 года услуга по доставке документов на дом появится во всех подмосковных центрах «Мои документы».

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