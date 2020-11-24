Москва, 24 ноября 2020, 15:37 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавируса остаётся непростой. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.
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По мнению главы правительства, дальнейшее развитие событий связано с налаживанием массового выпуска вакцин.
«Ситуация остаётся непростой, и чем быстрее людям поступит качественная и эффективная вакцина, тем, конечно, она быстрее будет улучшаться», — сказал Мишустин.