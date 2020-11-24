Москва, , 15:37 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавируса остаётся непростой. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

По мнению главы правительства, дальнейшее развитие событий связано с налаживанием массового выпуска вакцин.

«Ситуация остаётся непростой, и чем быстрее людям поступит качественная и эффективная вакцина, тем, конечно, она быстрее будет улучшаться», — сказал Мишустин.