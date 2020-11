Токио, , 15:37 — REGNUM Тираж игры Hyrule Warriors: Age of Calamity превысил отметку в три миллиона копий. Об этом 24 ноября сообщает японское издание Famitsu.

Таким образом, Age of Calamity установила абсолютный рекорд серии Warriors по количеству отгруженных копий. Напомним, релиз игры состоялся 20 ноября 2020 года.

Hyrule Warriors: Age of Calamity — это экшен-игра, которая является приквелом к The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Проект получил преимущественно положительные отзывы от геймеров и критиков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии выпустят коллекцию одежды по мотивам серии игр Metal Gear

Читайте развитие сюжета: В гоночный симулятор F1 2020 теперь можно сыграть бесплатно