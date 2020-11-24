Кемерово, , 15:36 — REGNUM В Кемеровской области прорабатывается план работы медицинских учреждений во время новогодних праздников. Об этом на совещании по противодействию распространению коронавирусной инфекции сегодня, 24 ноября, сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

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«Помощь больным COVID-19 будет оказываться в полном объёме и в конце декабря, и в начале января, — заявил Цивилёв. — Кроме того, прошу региональный минздрав обратить особое внимание на необходимость реабилитации пациентов после болезни, которая включает в себя как приём определённых витаминов и препаратов, так и различные физические упражнения».

Отметим, что по данным минздрава Кузбасса, за две последние недели в регионе зафиксировано стабильное высвобождение коечного фонда — развернуто 4843 койки для больных COVID-19 и пневмониями, 607 из них сейчас свободны.