Нижний Новгород, , 15:39 — REGNUM Государственное обвинение запросило для бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова у Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода 17 лет лишения свободы. Об этом 24 ноября сообщил один из адвокатов экс-главы региона Игорь Трунов.

«Прокурор Потапов запросил для Маркелова 17 лет лишения свободы», — приводит его слова ТАСС.

Также он сообщил, что для других фигурантов дела — Натальи Кожановой и Ираиды Долгушевой — прокурор запросил десять лет и четыре с половиной года колонии соответственно. В то же время Трунов уточнил, что гособвинение просит для Маркелова колонию строго режима, а для остальных фигурантов — общего режима.

Отметим, Леонид Маркелов был арестован по подозрению в получении взятки 14 апреля 2017 года, а до того, 6 апреля того же года, — освобожден от должности руководителя Марий Эл по личному заявлению указом президента России Владимира Путина.