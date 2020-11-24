Москва, , 15:36 — REGNUM Власти Сербии с 24 ноября вводят новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации по коронавирусу, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, все кафе, рестораны, клубы и торговые центры будут работать до 18:00. Все обязаны носить маски и в закрытых помещениях, и на открытом воздухе.

Также запрещается собираться компаниями больше пяти человек и т. д. Зв соблюдением мер карантина установят строгий контроль. Все ограничительные меры в Сербии вводятся на десять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между Россией и Сербией восстановлено с 16 октября. «Аэрофлот» летает в Белград два раза в неделю.

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