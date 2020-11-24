Москва, , 15:36 — REGNUM На сегодняшний день в России не планируют отменять ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

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"Пока ничего в планах проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году не изменилось», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что при необходимости все решения по изменениям правил проведения экзаменов будут приниматься «ближе к датам проведения» ОГЭ и ЕГЭ.