Москва, 24 ноября 2020, 15:33 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 ноября проводит встречу с производителями вакцин от коронавирусной инфекции.
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«Сегодня мы с участием производителей вакцин обсудим ситуацию с выпуском препарата для профилактики новой коронавирусной инфекции», — сказал глава правительства.
Также вопросом для обсуждения станет начало массовой вакцинации населения.