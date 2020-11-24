Токио, 24 ноября 2020, 15:30 — REGNUM Японский бренд модной одежды Super Groupies выпустит специальную коллекцию вещей и аксессуаров по мотивам серии игр Metal Gear. Об этом 24 ноября сообщает издание Kotaku.
https://twitter.com/Kotaku/status/1331206066252644352
Известно, что коллекция разрабатывается в тесном сотрудничестве с Konami. В неё войдут три предмета: ботинки, рюкзак и часы.
Напомним, Metal Gear — это серия игр в жанре стелс-экшена, издателем которой выступает японская компания Konami. Геймдизайнером большинства из них является Хидео Кодзима.
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