Токио, , 15:30 — REGNUM Японский бренд модной одежды Super Groupies выпустит специальную коллекцию вещей и аксессуаров по мотивам серии игр Metal Gear. Об этом 24 ноября сообщает издание Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1331206066252644352

Известно, что коллекция разрабатывается в тесном сотрудничестве с Konami. В неё войдут три предмета: ботинки, рюкзак и часы.

Напомним, Metal Gear — это серия игр в жанре стелс-экшена, издателем которой выступает японская компания Konami. Геймдизайнером большинства из них является Хидео Кодзима.

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