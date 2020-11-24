Новосибирск, , 15:29 — REGNUM Из-за коронавируса губернаторская ёлка в Новосибирской области в этом году пройдёт без зрителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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Мероприятие переведут в онлайн-формат. Предусмотрены интернет‑ и ТВ-трансляции для всех детей региона.

Документы, связанные с мерами и ограничениями, в том числе на период новогодних праздников, будут рассмотрены на заседании новосибирского правительства 30 ноября.