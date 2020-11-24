Екатеринбург, , 15:36 — REGNUM Городская дума Екатеринбурга не поддержала идею об увеличении ставки налога на имущество физических лиц. Решение принято на заседании представительного органа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутатам предлагали поднять ставку налога на недвижимость с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей до 2% вместо 1%. Также планировалось увеличить ставку налога собственникам квартир и жилых домов с кадастровой стоимостью от 7 млн рублей до 0,2% вместо 0,1%.

Большинство парламентариев проголосовали против данной инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, уже второй год подряд мэрии Екатеринбурга не удаётся добиться поддержки налоговых изменений депутатами.

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