Красногорск, , 16:03 — REGNUM Возле усадьбы «Архангельское» в городском округе Красногорск Подмосковья обнаружено место обитания редкого гриба — спарассиса курчавого. Об этом сообщает министерство экологии и природопользования Московской области.

«В народе его называют «грибной капустой», поскольку тело его похоже на цветную капусту, «грибным счастьем» и даже «царь-грибом». Ранее спарассис в этой локации Подмосковья не был замечен», — сказано в сообщении.

Этот вид относится к категории съедобных грибов. В народной медицине его используют для лечения ряда заболеваний. Активный сбор гриба и повышенная нагрузка на леса привели к тому, что гриб стал чрезвычайно редким и занесен в Красную книгу России со статусом III ® — редкий вид. По этой причине региональное минэкологии попросило администрацию Красногорска и комитет лесного хозяйства области не производить санитарные рубки в местах обнаружения спарассиса, а жителей региона и туристов попросили не собирать этот вид гриба.

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