Москва, , 15:26 — REGNUM В России необходимо рассмотреть возможность введения дополнительных компенсаций за ненормированный рабочий день. Об этом 24 ноября в ходе обсуждения совершенствования социально-трудового законодательства заявил председатель партии «Единая Россия», замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в Трудовом кодексе РФ исторически не предусматривается какая-либо денежная компенсация за ненормированный рабочий день и таким работникам дается дополнительный трехдневный отпуск, однако, как считает Медведев, такая компенсация нужна не всем.

«Возможны разные пути решения этой проблемы. Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации», — сказал замглавы Совбеза.

Также он отметил, что с момента появления понятия ненормированного рабочего дня в советском законодательстве оно значительно расширилось «и это, на самом деле, не очень хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что сотрудники Стойленского ГОКа в Старом Осколе Белгородской области выступили с требованием увеличить заработную плату.