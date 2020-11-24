Самара, , 15:28 — REGNUM Сильный снег ожидается в Самарской области. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности: в ближайшие сутки ночью местами в регионе ожидается сильный снег. Температура ночью может понизиться до минус 6 °C, а днем столбик термометра может опуститься до минус 5 °C. Местами на дорогах накат.

Спасатели предупреждают, что неблагоприятные метеоусловия могут стать обрывов линий электропередачи, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций. В этот период возможно увеличение числа ДТП.

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