Москва, , 15:17 — REGNUM В некоторых регионах России возникли проблемы со снабжением бесплатными лекарствами для тех, кто болен COVID-19 и получает лечение амбулаторно. Об этом 24 ноября заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на телеканале «Россия 24».

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«Мы считаем, чтобы сегодня новая система восстановительно-компенсационных мер, которую получают люди и, таким образом, обеспечиваются гарантией прав человека в условиях пандемии… необходимо, чтобы контрольно-надзорные органы максимально тщательно следили за расходованием средств именно так, как задумали авторы нормативно-правовых актов, как это определено в указах президента», — заявила Москалькова.

В настоящее время граждане в регионах России ожидают, что придут бесплатные лекарства для тех, кто получает лечение амбулаторно.

«Но к нам поступают звонки, что не во всех регионах это состоялось», — отметила уполномоченный по правам человека в России.

«Выяснилось, что регионы не заключили необходимые договоры с федеральной властью для решения этого вопроса. И эти уполномоченные, которые вошли в состав штабов губернаторов и глав регионов… мы просим поднять этот вопрос и сделать всё возможное с помощью взаимодействия с прокуратурой, ведомственным контролем, чтобы компенсационно-восстановительные меры обязательно адресно доходили до каждого человека», — указала она.