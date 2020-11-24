Сеул, , 15:25 — REGNUM Начиная с 2021 года, южнокорейская компания LG Electronics совместно с Международным институтом вакцин при ООН (IVI) приступит к выполнению трехлетнего проекта по борьбе с холерой в Эфиопии. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан 24 ноября.

В рамках данной программы южнокорейская компания и международная организация планируют вакцинировать порядка 40 тыс. человек, а также создать систему мониторинга с целью укрепления местной системы здравоохранения.

Отметим, что LG Electronics спонсирует IVI и реализует проекты по предоставлению вакцин странам Юго-Восточной Азии с 2008 года.