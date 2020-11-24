Москва, , 15:17 — REGNUM В октябре 2020 года самой продаваемой в России новой машиной иностранного бренда стала корейская модель KIA Rio. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За месяц новую KIA Rio приобрели 8850 российских автолюбителей — на 1% меньше, чем год назад, когда был куплен 8941 автомобиль данной модели.

Вторую строчку модельного рейтинга занимает ещё один «кореец» — кроссовер Hyundai Creta. Его предпочли купить 7203 человека, что на 4% больше прошлогоднего уровня продаж.

Тройку лидеров замыкает Volkswagen Polo. Это авто в октябре текущего года дилерам удалось реализовать в количестве 5654 единиц, что на 25% выше прошлогоднего объёма продаж.

Кроме того, в топ-5 самых продаваемых иномарок в России попали Hyundai Solaris (5540 ед.; 3,4%) и Renault Logan (4108 ед.; +25%).

Всего же за октябрь 2020 года в стране было продано 115 916 новых иномарок, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, в сентябре нынешнего года в РФ было куплено 104 тыс. новых авто иностранных компаний, что составило 77% от всех купленных в стране новых легковых машин.

Читайте также: Продажи иномарок с пробегом в России выросли на 30%