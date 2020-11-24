Оренбург, , 15:08 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 24 ноября, от коронавирусной инфекции зафиксирован летальный исход у пяти пациентов, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе умерли 188 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

На сегодняшний день в больницах лечение от COVID-19 получают 1 410 человек. Среди них 431 пациент — в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 64 человека, 680 пациентов получают кислородную поддержку. Состояние 882 пациентов медики оценивают как средней тяжести, остальных (97) — как удовлетворительное.

Напомним, в регионе выявлено 22 070 случаев заражения коронавирусом. Среди носителей SARS-CoV-2 дети занимают 2,2%, трудоспособное население в возрасте от 18 до 59 лет — 56,2%, пожилые люди старше 60 лет — 41,6%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье выявлено более 22 тысяч носителей коронавируса