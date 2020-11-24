Москва, , 15:07 — REGNUM Граждане России требуют разъяснений по вопросам получения социальной поддержки в период пандемии коронавируса и проведения вакцинации. Об этом 24 ноября заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на телеканале «Россия 24».

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«О чём обращаются граждане к нашим уполномоченным сегодня: будет ли тестирование тотальным, повсеместным, доступным? Или оно будет за плату? Как можно получить лекарственные средства, обещанные государством, бесплатно, если человек находится на амбулаторном лечении?» — заявила Москалькова.

«Вопрос о соблюдении прав граждан, находящихся в местах лишения свободы с учётом того, что там, где ограниченный режим действует — посылки ограничены и встречи с адвокатами приходится осуществлять при особых условиях», — указала она.По её словам, также большое количество поступлений связано с трудовыми правами.

«Люди теряют работу, люди теряют зарплату, уходят на дистанционную форму работы. И это требует правового регулирования», — подчеркнула Москалькова.

По вопросам противоэпидемических мер на фоне пандемии коронавируса уполномоченным по правам человека с марта 2020 года пришло около 7 тыс. сообщений от граждан.