Майкоп, , 15:01 — REGNUM Автотранспорт органов власти Адыгеи перераспределят для помощи медицинским работникам, занимающимся лечением пациентов с коронавирусом. Оптимизация работы транспорта вызвана ростом числа случаев заболевания COVID-19 и ОРВИ, сообщили 24 ноября в пресс-службе главы и правительства республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Отмечается, что только в новый временный центр по обслуживанию пациентов с ОРВИ ежедневно обращается около 100 человек. В Майкопе девять «ковидных» бригад работает по вызовам пациентов, отдельно организована работа в сельской местности. Также для тяжелобольных с COVID-19 стали использовать санавиацию.

«Для снижения нагрузки на амбулаторную сеть глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил задействовать все возможные ресурсы, привлекать автотранспорт органов власти республики, муниципалитетов для нужд здравоохранения», — сказано в сообщении.

Автопарк республиканских и муниципальных органов власти будет предоставляться по заявкам министерства здравоохранения региона и медорганизаций. Машины могут использоваться для подвоза медиков на вызовы к больным и к месту работу, для доставки лекарств пациентам с COVID-19, а также инвалидам и людям с хроническими заболеваниями.